Як українські спортсмени у колі сім'ї відсвяткували Різдво: зворушливі фото

Багато людей по усьому світу 25 грудня відсвяткували Різдво. Українські спортсмени не стали виключенням, вони провели це чудове свято у колі рідних.

Сімейне свято

Тенісисти Еліна Світоліна та Гаель Монфіс відсвяткували своє перше Різдво у ролі сім'ї. Спортсмени зробили пам'ятні фото, які завжди нагадуватимуть парі про чудовий день.

До теми Талановита тенісистка Костюк святкує Різдво у Монако: милі фото з сім'єю

Еліна та Монфіс поділились світлинами з прихильниками у своїх соцмережах. Француз виклав спільне фото з українкою. Натомість Еліна запостила на своїй сторінці в інстаграмі кадри з найкращими моментами Різдва.



Світоліна та Монфіс / Фото з інстаграму Гаеля Монфіса



Прикольні кадри зі свята / Фото з інстаграму Еліни Світоліної

У колі рідних Різдво відсвяткувала друга ракетка України Марта Костюк. 19-річна тенісистка з Києва разом із родиною провела це прекрасне свято у Монако.



Тенісистка з сестрою Зоряною / Фото з сторіс в інстаграмі Марти Костюк

Марта виклала милі фото з молодшою сестрою Зоряною та не забула про веселощі. Костюк у парі з сестрою станцювали на камеру. Згодом уся сім'я прогулялась по Монте-Карло.

Костюк привітала усіх зі святами на своїй сторінці в інстаграмі.

Вдячна і благословенна. З Різдвом вас та ваших близьких,

– привітала зі святами тенісистка.



Тенісистка з батьком / Фото з сторіс в інстаграмі Марти Костюк

Не забула привітати зі святами своїх підписників олімпійська чемпіонка в Атланті (1996) зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва. Гімнастка коротко підписала світлину: "Щасливого Різдва, дорогі друзі".



Подкопаєва передає вітання / Фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої

Найбільш активним на Різдво став гравець Аталанти та збірної України Руслан Маліновський. Дружина футболіста виклала фото з новорічної фотосесії усієї родини. Сім'я проводить новорічні свята у Дубаї.



Маліновський святкує Різдво / Фото з інстаграму Роксани Маліновської

Також гравець доєднався до відео з привітанням. Футболісти Аталанти зняли ролик, у якому побажали уболівальникам веселих свят. Спершу Маліновський рідною українською мовою звернувся до фанатів бергамівського клубу, а вже згодом показав свої вміння розмовляти італійською.

Привітання від Маліновського

Повне відео з привітанням від гравців Аталанти можна переглянути за посиланням.

Не виключенням стали інші футболісти збірної України. Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Сергій Кривцов провели цей день у колі найрідніших. Нагадаємо, що усі ці гравці Шахтаря разом полетіли у відпустку на Мальдіви. Також із ними відпочиває сім'я Миколи Матвієнка.



Сім'я Кривцова / Фото з інстаграму Сергія Кривцова

Голкіпер Шахтаря відверто зізнався, що завжди у дитинстві чекав 31 грудня. А коли став батьком, то зрозумів, що Новий рік починається значно раніше. Футболіст привітав усіх з Різдвом, хто святкує його 25 грудня, а не 7 січня.



Родина Пятова / Фото з інстаграму Андрія Пятова



Сім'я Степаненка / Фото з інстаграму Тараса Степаненка