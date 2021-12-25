Семейный праздник

Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис отпраздновали первое Рождество в роли семьи. Спортсмены сделали памятные фото, которые всегда будут напоминать паре о чудесном дне.

К теме Талантливая теннисистка Костюк празднует Рождество в Монако: милые фото с семьей

Элина и Монфис поделились фотографиями с поклонниками в своих соцсетях. Француз выложил совместное фото с украинкой. Зато Элина запостила на своей странице в инстаграме кадры с лучшими моментами Рождества.

Свитолина и Монфис / Фото из инстаграма Гаэля Монфиса

Прикольные кадры с праздника / Фото из инстаграма Элины Светолиной

В кругу родных Рождество отметила вторая ракетка Украины Марта Костюк. 19-летняя теннисистка из Киева вместе с семьей провела этот прекрасный праздник в Монако.

Теннисистка с сестрой Зоряной / Фото со сторос в инстаграме Марты Костюк

Марта выложила милые фото с младшей сестрой Зоряной и не забыла о веселье. Костюк в паре с сестрой станцовали на камеру. Позже вся семья прогулялась по Монте-Карло.

Костюк поздравила всех с праздниками на своей странице в инстаграме.

Благодарна и благословенна. С Рождеством вас и ваших близких,

– поздравила с праздниками теннисистка.

Теннисистка с отцом / Фото со сторос в инстаграме Марты Костюк

Не забыла поздравить с праздниками своих подписчиков олимпийская чемпионка в Атланте (1996) по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. Гимнастка коротко подписала фотографию: "Счастливого Рождества, дорогие друзья".

Подкопаева передает поздравления / Фото с инстаграма Лилии Подкопаевой

Наиболее активным на Рождество стал игрок Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский. Жена футболиста выложила фото из новогодней фотосессии всей семьи. Семья проводит новогодние праздники в Дубае.

Малиновский празднует Рождество / Фото с инстаграма Роксаны Малиновской

Также игрок присоединился к видео с поздравлением. Футболисты Аталанты сняли ролик, в котором пожелали болельщикам веселых праздников. Сначала Малиновский на родном украинском языке обратился к фанатам бергамовского клуба, а уже позже показал свои умения разговаривать на итальянском.

Поздравление от Малиновского

К сведению. Полное видео с поздравлением от игроков Аталанты можно просмотреть по ссылке.

Не исключением стали другие футболисты сборной Украины. Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов провели этот день в кругу самых родных. Напомним, что все эти игроки Шахтера вместе улетели в отпуск на Мальдивы. Также с ними отдыхает семья Николая Матвиенко.

Семья Кривцова / Фото из инстаграма Сергея Кривцова

Голкипер Шахтера откровенно признался, что всегда в детстве ждал 31 декабря. А когда стал отцом, то понял, что Новый год начинается гораздо раньше. Футболист поздравил всех с Рождеством, кто празднует его 25 декабря, а не 7 января.

Семья Пятова / Фото с инстаграма Андрея Пятова

Семья Степаненко / Фото из инстаграма Тараса Степаненко