Історичне "золото"

Українки виграли всі 6 матчів у турнірі. У фіналі Хміль та Лазаренко зустрічалися з командою Іспанії та здобули перемогу з рахунком 2:1.

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На груповій стадії спортсменки із Запоріжжя перемогли суперниць із Чехії (2:1), Німеччини (2:1) та Австралії (2:0). У 1/8 фіналу перед нашими волейболістками не встояв дует з Італії (2:0), у чвертьфіналі – суперниці з Росії (2:0), а у півфіналі – опонентки зі Швейцарії (2:0).

У вирішальному протистоянні молодіжного чемпіонату світу Ангеліна та Тетяна зійшлися у поєдинку з представницями Іспанії Альварес та Гонсалес. У перших двох партіях суперниці обмінялися перемогами (21:17 на користь України та 21:18 на користь Іспанії), і доля "золота" вирішувалася у третьому сеті. Наприкінці протистояння Хміль і Лазаренко програвали піренейкам – 14:15, але все ж змогли на тай-брейку взяти своє і стали чемпіонками світу – 17:15.

Цікаво. Українській команді вдалося вдруге здобути медаль на рівні ЧС U21 з пляжного волейболу. У 2011-му році Сергій Попов та Валерій Самодай стали володарями золотої нагороди. Проте у жіночому турнірі – це перша медаль в історії.

Відео фінального матчу