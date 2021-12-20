Историческое "золото"

Украинки выиграли все 6 матчей в турнире. В финале Хмиль и Лазаренко встречались с командой Испании и одержали победу со счетом 2:1.

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На групповой стадии спортсменки из Запорожья победили соперниц из Чехии (2:1), Германии (2:1) и Австралии (2:0). В 1/8 финала перед нашими волейболистками не устоял дуэт из Италии (2:0), в четвертьфинале – соперницы из России (2:0), а в полуфинале – оппонентки из Швейцарии (2:0).

В решающем противостоянии молодежного чемпионата мира Ангелина и Татьяна сошлись в поединке с представительницами Испании Альварес и Гонсалес. В первых двух партиях соперницы обменялись победами (21:17 в пользу Украины и 21:18 в пользу Испании), и судьба "золота" решалась в третьем сете. В конце противостояния Хмиль и Лазаренко проигрывали пиренейкам – 14:15, но все же смогли на тай-брейке взять свое и стали чемпионками мира – 17:15.

Интересно. Украинской команде удалось во второй раз получить медаль на уровне ЧМ U21 по пляжному волейболу. В 2011-м году Сергей Попов и Валерий Самодай стали обладателями золотой награды. Однако в женском турнире – это первая медаль в истории.

Видео финального матча