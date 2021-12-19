Перша медаль в історії

Ангеліна Хміль та Тетяни Лазаренко стали чемпіонками світу U21 з пляжного волейболу. Для 18-річних українських спортсменок це найбільша перемога у кар'єрі.

До слова Українські пляжниці вибороли "бронзу" на чемпіонаті світу U-19

Для українок це вже другий поспіль подіум. Перед цим вони здобули "бронзу" у віковій категорії до 19-ти років.

Відразу ж після першого чемпіонату світу, Хміль та Лазаренко заявилися на другий, у старшій віковій категорії.

Українки виграли усі три матчі на груповому етапі. Вони пройшли в плей-офф з першого місця. Ангеліна та Тетяна у матчах на виліт здобули три перемоги у двох сетах – почергово вибили пари з Італії, Росії та Швейцарії.

У фіналі українська пара зустрілася з представницями Іспанії Даніелою Альварез Мендозою та Софії Гонзалез Расерою. Конкурентки Хміль та Лазаренко виграли усі матчі на турнірі у двох сетах.

У фіналі українки виграли перший сет, натомість другий був на користі іспанок. Та у вирішальному сеті Ангеліні та Тетяні все ж таки вдалося вибороти перемогу.

Зверніть увагу! Українській команді вдалося вдруге здобути медаль на рівні ЧС U21 з пляжного волейболу. У 2011-му році Сергій Попов та Валерій Самодай стали володарями золотої нагороди. Проте у жіночому турнірі – це перша медаль в історії.