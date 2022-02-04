Як Україна забила гол у ворота Росії у півфіналі футзального Євро-2022: відео атаки

Збірна України з футзалу у півфіналі Євро-2022 зіграла проти Росії. Українцям вдалося відзначитися у воротах суперника.

Матч між збірним України та Росії прийняв Амстердам. Гра розпочалася о 18:00, повідомляє 24 канал.

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Українці пропустили прикрий гол вже на другій хвилині матчу. А на 15-й хвилині рахунок вже був 0:2 на користь росіян.

Але за хвилину збірна України скоротила відставання. Нашій команді вдався ефектний розіграш, який ударом в кут воріт закінчив Євген Сірий.

Відео голу України у ворота Росії