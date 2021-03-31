Як Україна грала з Казахстаном: чотири перемоги та історичний матч для суперника

Збірна України в середу, 31 березня проведе черговий матч у відборі на чемпіонат світу. Цього разу суперником "синьо-жовтих" буде збірна Казахстану.

Збірні України ат Казахстану до цього провели чотири матчі. Усі – офіційні. І усі – у відборі на чемпіонат світу.

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Вперше наші шляхи перетнулися у 8 вересня 2004 року. Це був відбір на чемпіонат світу 2006 року. Для Казахстану він був особливим тим, що ця збірна проводила свій перший турнір під егідою УЄФА. І саме матч проти України в Алмати став першим для цієї команди. До цього вони виступали в Азійській конфедерації футболу.

Матч для збірної України видався доволі напруженим. Цю гру пропускав теперішній наставник збірної Андрій Шевченко.

На початку зустрічі українців вперед вивів Олексій Бєлік. Але згодом господарям вдалося зрівняти рахунок. Вирвати перемогу українцям вдалося вже на останній хвилині матчу. Анатолій Тимощук зі штрафного влучив у стінку з гравців, м'яч відлетів до Руслана Ротаня, і той ударом під перекладину забив гол.

Відеоогляд матчу Казахстан – Україна

Матч у Києві 4 червня 2005 року теж закінчився перемогою українців. У першому таймі забив Шевченко, а в другому гол у власні ворота забив Ігор Авдєєв.

За підсумками цього відбору збірна України посіла перше місце у групі та вийшла напряму на чемпіонат світу 2006 року в Німеччині. Це був дебютний Мундіаль для нашої команди. Там нам вдалося вийти з групи, а в 1/8 фіналу у серії пенальті обіграти збірну Швейцарії. Поступилися ми у чвертьфіналі майбутнім тріумфаторам турніру – збірній Італії.

Вдруге наші шляхи з Казахстаном перетнулися у відборі на ЧС-2010. І знову перший мат ми зіграли на виїзді. 10 вересня 2008 року ми перемогли, тричі забивши у ворота суперників. Дублем відзначився Сергій Назаренко, ще один гол забив Шевченко. У ворота українців же забив Сергій Остапенко.

Загалом саме Назаренко є кращим бомбардиром у протистоянні зі збірною Казахстану. Бо і в матчі в Києві він оформив дубль. Хоча Україна першою пропустила у цьому матчі після голу Таната Нусербаєва.



Результати матчів між збірними України та Казахстану / Інфографіка УАФ

Правда цього разу перемоги над казахами не вистачило, щоб здобути прямі путівки на чемпіонат світу. Наша команда посіла друге місце, випередивши хорватів. А в плей-офф потрапила на збірну Греції. Перший матч на виїзді закінчився внічию 0:0, що давав нам прекрасні шанси на підсумковий успіх. Але гол Салпінгідіса на 31-й хвилині матчу в Донецьку приніс перемогу грекам, як і путівку на Мундіаль.