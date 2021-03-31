Сборная Украины в среду, 31 марта, проведет очередной матч в отборе на чемпионат мира. На этот раз соперником "сине-желтых" будет сборная Казахстана.

Сборные Украины и Казахстана до этого провели четыре матча. Все – официальные. И все – в отборе на чемпионат мира.

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Впервые наши пути пересеклись 8 сентября 2004 года. Это был отбор на чемпионат мира 2006 года. Для Казахстана он был особенным тем, что эта сборная проводила свой первый турнир под эгидой УЕФА. И именно матч против Украины в Алматы стал первым для этой команды. До этого они выступали в Азиатской конфедерации футбола.

Матч для сборной Украины выдался довольно напряженным. Эту игру пропускал нынешний наставник сборной Андрей Шевченко.

В начале встречи украинцев вперед вывел Алексей Белик. Но впоследствии хозяевам удалось сравнять счет. Вырвать победу украинцам удалось уже на последней минуте матча. Анатолий Тимощук со штрафного попал в стенку из игроков, мяч отлетел к Руслану Ротаню, и тот ударом под перекладину забил гол.

Видеообзор матча Казахстан – Украина

Матч в Киеве 4 июня 2005 года тоже закончился победой украинцев. В первом тайме забил Шевченко, а во втором гол в собственные ворота забил Игорь Авдеев.

По итогам этого отбора сборная Украины заняла первое место в группе и вышла напрямую на чемпионат мира 2006 года в Германии. Это был дебютный Мундиаль для нашей команды. Там нам удалось выйти из группы, а в 1/8 финала в серии пенальти обыграть сборную Швейцарии. Уступили мы в четвертьфинале будущим триумфаторам турнира – сборной Италии.

Во второй раз наши пути с Казахстаном пересеклись в отборе на ЧМ-2010. И снова первый матч мы сыграли на выезде. 10 сентября 2008 года мы победили, трижды забив в ворота соперников. Дублем отметился Сергей Назаренко, еще один гол забил Шевченко. В ворота украинцев же забил Сергей Остапенко.

В целом именно Назаренко является лучшим бомбардиром в противостоянии со сборной Казахстана. Потому что и в матче в Киеве он оформил дубль. Хотя Украина первой пропустила в этом матче после гола Таната Нусербаева.



Результаты матчей между сборными Украины и Казахстана / инфографика УАФ

Правда, на этот раз победы над казахами не хватило, чтобы добыть прямые путевки на чемпионат мира. Наша команда заняла второе место, опередив хорватов. А в плей-офф попала на сборную Греции. Первый матч на выезде закончился вничью 0:0, что давало нам прекрасные шансы на итоговый успех. Но гол Салпингидиса на 31-й минуте матча в Донецке принес победу грекам, как и путевку на Мундиаль.