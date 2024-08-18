Якби мав дві руки, ситуація була б іншою, – Дерев'янченко про поразку від Мбіллі
Джерело:"Чемпіон"
Український боксер Сергій Дерев'янченко прокоментував поразку у бою проти Крістіана Мбіллі. Зокрема, він зробив зізнання щодо своєї травми.
У ніч з 17 проти 18 серпня у Канаді відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій Сергія Дерев'янченка та Крістіана Мбіллі. Француз переміг українця одноголосним рішенням суддів.
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Як Дерев'янченко прокоментував поразку
Український боксер розповів, що якби не травма, то хід бою розвивався б зовсім по-інакшому.
Я не хотів програвати та я продовжив битися. Мої ноги були в порядку та я мав одну руку, мені необхідно було рухатися. На наступний раунд я хотів пробити лівою, однак зрозумів, що не можу. Мбіллі хороший боксер, сильний, однак якби я мав дві руки, я думаю, що ситуація була б іншою. Дякую сім'ї, всім українським фанатам і своїй команді,
– розповів Дерев'янченко.
Відзначимо, що головною ціллю українського боксера залишається завоювання титулу.