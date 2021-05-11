Дика симуляція: як у Румунії арбітр призначив вигаданий пенальті – відео скандалу

Скандальний епізод стався у матчі плей-офф третьої ліги Румунії між Улму та Стяуа. Головний арбітр повівся на симуляцію та призначив пенальті.

Дивне рішення арбітра

На початку другого тайму стався епізод через який розгорівся скандал. Нападник гостей увірвався у штрафний суперника та впав без будь-якого дотику опікуна. Футболіст просто заплутався у власних ногах.

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Головний арбітр зустрічі не бачив близького цього епізоду. Суддя вказав на 11 метрів. Хоча повинен був сигналізувати про симуляцію гравця Стяуа та призначати штрафний у зовсім іншу сторону.

Футболіст Стяуа впевнено реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі 0:2 на користь Стяуа.

Даний епізод опублікував в своєму твітері румунський журналіст Емануель Рошу. Цей епізод швидко розлетівся соцмережами. Здається, у цьому епізоді здорово допоміг би ВАР.

Румунські рефері – жорстокі. Тільки подивіться, що сталося у грі Стяуа. Шок,

– йдеться у пості.

Перемогу здобула відроджена Стяуа. Власник команди Флорін Талпан через суд забрав у іншого клубу права на 47-м історичних трофеїв. У той момент клуб четвертого дивізіону Румунії став наступником іншої румунської команди з назвою Стяуа, якій довелося поміняти своє ім'я на FCSB і передати історичне право на більшість трофеїв.