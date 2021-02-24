У стрибку через себе: як розкішний гол Челсі шокував Атлетіко у Лізі чемпіонів– відео

У вівторок, 23 лютого, Челсі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграв на виїзді проти Атлетіко. У Мадриді класний удар нападника лондонців Олів'є Жиру поставив крапку у зустрічі.

Атлетіко вважався фаворитом цього протистояння, але господарям поля не вдалось забити швидкий гол. Як не старались футболісти, але у першій 45-хвилинці жодній з команд розмочити рахунок не вдалось – 0:0.

Детальніше про матч Челсі вирвав перемогу в Атлетіко у Лізі чемпіонів завдяки шикарному голу Жиру: відео

Неймовірний гол Жиру

По перерві гравці продовжили атакувати. Однак фанати біля екранів гаджетів змогли побачити перший результативний удар аж на 68-й хвилині матчу.

Жиру після передачі з флангу скористався незлагодженою грою оборонців Атлетіко та ударом через себе з центру штрафного забив гол у кут воріт.

Нестримна радість Челсі

Головний арбітр Фелікс Брих засумнівався у "чистоті" результативного удару від француза. Тому вирішив скористатись допомогою VAR та перевірити, чи не було офсайду у цьому епізоді. Однак після перегляду відеоповтору вказав на центр поля.

Олів'є не був у офсайді через те, що останнім м'яча торкнувся Ермосо. Футболісти Челсі накинулись на Жиру, щоб привітати його з гольовим пострілом. Після пропущеного голу команда Дієго Сіміоне не створила жодного небезпечного моменту.

Матч завершився мінімальною перемогою лондонського клубу – 0:1.

Матч-відповідь відбудеться у Лондоні 17 березня.

Відео шаленого голу Жиру