Новим чемпіоном України з шахів став Антон Коробов. Це четвертий титул для нього.

Перемогу Антон Коробов здобув на відкритому чемпіонаті України з класичної гри, яка відбувалася за швейцарською системою.

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Загалом у турнірі взяли участь 38 учасників. Коробов за 9 турів набрав 7 очок. Перемогу йому принесла нічия в останньому турі.

А от щодо визначення срібного призера, то тут довелося підраховувати додаткові показники. Адже одразу шестеро учасників набрали по 6 очок. Тож срібним призером став киянин Кирило Шевченко. Бронза ж дісталася одеситу Юрію Кузубову.

Варто відзначити, що для Коробова це вже четверта перемога в чемпіонаті України. Він вже перемагав у 2002, 2012 та 2018 роках. Також Коробов двічі отримав приз "Шаховий гетьман" (у 2012 та 2018 роках), який щорічно вручається найкращому шахістові України. Окрім того, український гросмейстер є чемпіоном Європи з бліцу 2013 року та переможцем Всесвітніх інтелектуальних ігор 2019 року (швидкі шахи).

Додамо, що рейтинг Коробова наразі – 2688 (42 місце у світі та 1 місце в Україні).