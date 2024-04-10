Прокляття ігор на полі МанСіті: що треба зробити клубу Луніна, щоб вийти в 1/2 Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 квітня, відбувся перший матч Реала та МанСіті у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів поточного сезону-2023/2024. Поєдинок закінчився вогняною нічиєю 3:3.

Федеріко Вальверде врятував Реал від домашньої поразки та встановив 4-ту нічию у зустрічах із Манчестер Сіті (в 11-ти зіграних очних поєдинках). Завдяки бойові мировій, команди перенесли головну інтригу у матчі-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 17 квітня у Манчестері, повідомляє 24 Канал.

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Непереможна виїзна серія Реала

Команди визначать одного із чотирьох можливих півфіналістів ЛЧ-2023/2024. Початок зустрічі о 22:00 (за київським часом).

Це буде надважливий матч для обох клубів, але особливо для Реала. До цього поєдинку мадридський гранд ще жодного разу на перемагав Манчестер Сіті на англійському "Етіхад".

Загалом "вершкові" зіграли проти "містян" п'ять виїзних поєдинків в Англії, у яких зазнали трьох поразок та ще два матчі були зведені внічию.

Як Реал грав на стадіоні МанСіті

сезон-2012/2013 – нічия 1:1;

сезон-2015/2016 – нічия 0:0;

сезон-2019/2020 – перемога МанСіті 2:1;

сезон-2021/2022 – звитяга МанСіті 4:3;

сезон-2022/2023 – перемога МанСіті 4:0.

Відзначимо, що Реал та МанСіті вперше в очній історії зустрічаються на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів. До цього грали між собою у груповому раунді, 1/8 та 1/2 фіналу ЛЧ.

Цікаво, що Манчестер Сіті лише одного разу перемагав цього іспанського суперника на виїзді – 1:2. Сталось це у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.