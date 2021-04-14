Танці на столі та співи: як ПСЖ гучно святкував вихід в 1/2 Ліги чемпіонів – відео

ПСЖ 13 квітня вибило з чвертьфіналу Ліги чемпіонів мюнхенську Баварію. Французи гучно відсвяткували успіх відразу після матчу.

Яскраве святкування ПСЖ

ПСЖ у першій зустрічі переміг Баварію у Мюнхені (2:3). У другому поєдинку "парижани" мінімально поступились супернику, але змогли вибити з турніру чинного володаря трофею Ліги чемпіонів (0:1).

Як це було Баварія виграла в ПСЖ, але вилетіла з Ліги чемпіонів: відео

Після другого матчу футболісти ПСЖ яскраво відсвяткували вихід у півфінал змагань. Гравці не стримували емоцій та привітали один одного з успіхом.

Пісня та танці на столі були у роздягальні команди. Шампанським було залите усе підтрибунне приміщення. Одним серед тих, хто найбільше радів такому результату був один з героїв поєдинків Кіліан Мбаппе, який у першій зустрічі відзначився дублем.

Ще одним півфіналістом вже стало лондонське Челсі. 14 квітня визначаться ще дві путівки в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Дортмундська Боруссія прийматиме МанСіті, а Реал гостюватиме на стадіоні Ліверпуля.

Відео святкування ПСЖ