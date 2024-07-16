Офіційно у "королівському" клубі: Реал презентував Мбаппе у своїх соцмережах

Реал офіційно представив Кіліана Мбаппе у своїх соцмережах. Сьогодні цілий день присвячений новому нападнику "вершкових".

На початку червня 2024 року Реал оголосив про підписання Кіліана Мбаппе. Гравець перейшов до "вершкових" на правах вільного агента після того, як у нього закінчився контракт з ПСЖ.

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Презентація Кіліана Мбаппе

Спочатку Мбаппе провів традиційний медогляд. На фотографії він показує традиційний жест "пальців вверх".



Мбаппе проходить медогляд / Фото ФК Реал

У понеділок, 16 липня, Реал провів офіційну презентацію нового нападника на "Сантьяго Бернабеу", де він і підписав контракт з "королівським" клубом. На стадіоні французький футболіст побував у місці збереження усіх трофеїв Реала.

Керівництво "вершкових" подарувало Кіліану годинник і зменшену копію стадіону "Бернабеу".

Зокрема Мбаппе обрав собі ігровий номер і сфотографувався у формі мадридського Реала. З поваги до Луки Модріча, він залишив йому номер 10, а собі взяв номер 9, під яким грав його кумир Кріштіану Роналду. Зокрема Мбаппе повторив легендарну фразу Роналду, яку він викрикнув на своїй презентації у 2009 році.

Мбаппе повторив легендарну фразу Роналду: дивіться відео

На "Бернабеу" Кіліана Мбаппе зустрів заповнений стадіон

Вихід француза на стадіон: відео

Також новий футболіст Реала вже зустрівся з головним тренером Карло Анчелотті та українським голкіпером Андрієм Луніним.

Презентація Кіліана Мбаппе в Реалі: фото з офіційного сайту та соцмереж клубу

Відзначимо, що контракт Кіліана Мбаппе з мадридським Реалом розрахований до 2029 року.