Як Прогрейс помстився Редкачу за зламаний ніс у спарингу: відео скандального бою

Іван Редкач у ніч із 17 на 18 квітня провів бій проти Реджиса Прогрейса в Атланті (США). Американець нокаутував суперника, але переміг за рішенням суддів.

Акторська гра Редкача, яку не оцінили

Український боксер невдало підготувався до цього бою. Іван Редкач зумів дати гідний бій Реджису Прогрейсу лише у третьому раунді. В усіх інших на ринзі домінував американець.

Як це було Редкач програв Прогрейсу і залишив ринг на ношах після потужного удару у печінку: відео

У 6 раунді 32-річний боксер із США завдав потужного удару у печінку Івана, який відправив українця на канвас. З першого погляду цей епізод може видатись доволі скандальним. 35-річний Редкач впав на настил рингу і схопився за пах, як ніби отримав удар нижче пояса. Хоча на відео видно, як Реджис пробивав у бік суперника з України. Здається, українець хотів схитрувати у цьому моменті.

Однак рефері чомусь не зарахував американцю перемогу нокаутом, а вирішив порахувати суддівські записки, які принесли звитягу Реджису.

Прогрейсу вдалось помститись Редкачу за зламаний ніс у спарингу. Українець покидав ринг лише на ношах, корчившись від болю.

Іван Редкач – Реджис Прогрейс повний бій