Біг – це не лише про схуднення та марафони. Це ще міцні ноги, підтримка фізичної форми, підвищення імунітету, зниження ризику серцевих нападів та інсультів.

Звісно, почати не так просто. Можна знайти безліч причин не починати бігати взагалі: нестача часу, важко прокидатись уранці, лінь, важко фізично, нецікаво, поколює в боці чи важко дихати.

Проте, напевно, пройшовши всі ці етапи та вийшовши на перші пробіжки, слідкуючи за технікою та власним самопочуттям, більшість таки отримують насолоду й одного дня розуміють, що перестати бігати ще важче, ніж було почати це робити.

Цей вид спорту пасує й совам, і жайворонкам, адже бігати можна в будь-який час. Уранці в крові підвищений рівень гормонів, тому біг буде природним засобом для розрядки, що допоможе організму повернутися до гармонії. Якщо вам зручніше бігати ввечері, наприкінці важкого робочого дня – тоді це чудовий спосіб зняти напругу, розслабитися, спалити набрані за день калорії та отримати спокійний і міцний сон.

Як почати бігати

Забажайте цього та спробуйте. Адже бажання – половина шляху до втілення мрії.

Підберіть комфортний одяг і правильне взуття.

Розімніться та оберіть темп, що пасує саме вам. Можна починати зі швидкої ходьби, поступово збільшуючи темп.

Завантажте додатки, які рахуватимуть спалені калорії та дистанцію. А ще вони зможуть записувати ваші досягнення щодня й будуть вашою мотивацією.

Найпопулярніші додатки включають:

Adidas Running

Nike Running App

RunKeeper

Runtastic

MapMyRun

Оберіть супровід пробіжок: шум міста, спів пташок у парку, компанія друга чи улюблена музика.

Що дає нам біг?

Усі переваги бігу можна описувати дуже довго. Про це вже сказано багато слів, які давно відомі більшості з нас. Тому спробуємо коротко розповісти, чому вам слід уже сьогодні зробити свій перший нелегкий крок і пробігтись хоча б навколо будинку.

Біг є безпосередньо тренуванням сердечного м’яза, він робить його міцнішим та сильнішим.

Біг підвищує рівень кисню в крові. І до всіх тканин та органів надходить більше крові, збагаченої киснем і поживними речовинами.

Регулярний біг сприяє підвищенню імунітету завдяки збільшенню в крові еритроцитів і гемоглобіну.

Біг сприяє поліпшенню обміну речовин – це й стає причиною нормалізації маси тіла.

Регулярні бігові навантаження позитивно впливають на опорно-руховий апарат та перешкоджають дегенеративним змінам у суглобах і м’язових тканинах.

Про психологічні аспекти

Біг впливає не лише на фізичне, а й на психологічне здоров’я. Щонайменше, він робить нас дисциплінованими, цілеспрямованими, емоційно стабільними та витривалими.

"Якщо хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути красивим – бігай, хочеш бути розумним – бігай", – так звучить давньогрецька мудрість. А чудовим супутником під час пробіжки стануть захищені телефони Sigma mobile з лінійки X-treme. Адже, навіть займаючись спортом, потрібно залишатися на зв’язку й мати впевненість у захищеності свого пристрою, знати, що він не підведе навіть у випадку падіння. Не треба шукати суперзахисні аксесуари для смартфона, які будуть оберігати його від "травм".

Звичайно, хтось наважується залишати телефон удома, але часто під часу бігу можна зустріти чарівні світанки та яскраві заходи сонця, якими захочеться поділитися з друзями. Тому без фото інколи ніяк не обійтись. Бігти в дощ буває теж приємно, особливо після спекотного дня. І тут смартфони Sigma mobile серії X-treme вас не підведуть, адже їх не страшно намочити не тільки під дрібним дощем, а й під сильною зливою, яка може застати вас за кілька кілометрів від дому. За це відповідає стандарт захисту IP68/IP69. Із такими телефонами можна займатися будь-яким видом спорту, і навіть якщо ви любите плавати, то зйомка фото під водою їм теж під силу.

Захищений смартфон X-treme PQ54 має чудову автономність завдяки потужній батареї ємністю 6500 мАг. Це дозволить на тривалий час забути про зарядку. І, якщо ви бігаєте ввечері, наприкінці робочого дня, під час якого завжди були на зв’язку та в телефоні, то не потрібно перейматися, що за день ваш телефон розрядиться й не складе вам компанію на пробіжці. Він витримає ще не один насичений робочий день.

До речі, цей пристрій підтримує популярну зараз бездротову зарядку, яка вже є в комплекті та на яку не доведеться витрачати додаткові кошти, навідміну від таких самих аксесуарів від інших виробників. Більше не потрібно шукати кабель і під’єднувати його до телефона. Достатньо прийти додому й просто покласти свій смартфон на так званий "зарядний килимок". Хоча й це часто робити не доведеться, бо в режимі помірного використання пристрій здатен "прожити" майже цілий тиждень.