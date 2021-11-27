Як Петраков емоційно зреагував на результати жеребкування відбору на ЧС-2022: відео

У п'ятницю, 26 листопада, пройшло жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022. Збірній України дісталася Шотландія.

Олександр Петраков радий такому результату. Відео його радості в твітері опублікував журналіст Андрій Сеньків.

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Відео емоцій Петракова

"Хороше жеребкування для нас. Я молив Бога, щоб не потрапили Італія та Португалія. Британські команди – гарні, я хотів таких суперників. Цікаво буде зіграти із ними. Вивчатимемо, дивитимемося. Дві ігри на виїзді. Якби ми ще й удома зіграли, то взагалі була б фантастика. Поки що наша мета — 24 березня. Не заглядаю далеко", – заявив Петраков.

Результати жеребкування

Загалом три путівки на Мундіаль розіграють 12 команд. Спочатку вони проведуть півфінальні поєдинки, а переможці зустрінуться у фіналі.

Шлях A

Переможець пари Шотландія/Україна – Переможець пари Уельс/Австрія

Шлях B

Переможець пари Росія/Польща – Переможець пари Швеція/Чехія

Шлях C

Переможець пари Італія/Північна Македонія – Переможець пари Португалія/Туреччина

Переможці фіналів отримають путівки до Катару. Чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада по 18 грудня 2022 року.