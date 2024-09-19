Стадіон "Альянц Арена" змінить свою назву на честь легенди німецького футболу

19 вересня 2024, 18:27
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Автор: Валерія Фургалець

Джерело:

Bayern & Germany

Домашній стадіон Баварії незабаром змінить свою назву. "Альянц Арена" носитиме ім'я легендарного німецького футболіста.

У січні 2024 року помер легенда німецького футболу, Франц Бакенбауер. Мюнхенські посадовці вирішили зберегти пам'ять про відомого гравця.

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Яку нову назву отримає "Альянц Арена"

Мюнхенська міська рада ухвалила рішення про перейменування головного стадіону міста та прилеглої площі на честь Франца Бекенбауера.

Він є одним з найвидатніших спортсменів, яких коли-небудь виростило наше місто,
– зазначив мер Мюнхена, Дітер Райтер.

Відтепер домашній стадіон Баварії матиме назву "Франц-Бекенбауер-Плац".

Франц Бакенбауер: що відомо про футболіста

  • У 1958 році став гравцем мюнхенської Баварії, де відзначався великою кількістю забитих голів. 
  • Він разом зі збірною посів 3-є місце на чемпіонаті світу-1970, став чемпіоном Європи-1972 і як капітан повів свою збірну до тріумфу на чемпіонаті світу-1974.
  • У 1972 та 1976 роках був володарем "Золотого м'яча".
  • У 1980 році очолював збірну Німеччини, з якою став чемпіоном (1990) та віцечемпіоном (1986) світу. До 2006 року також допомагав національній команді у підготовці. 
  • У 1994 році став також президентом Баварії.
  • Помер 7 січня 2024 року.