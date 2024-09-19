Стадіон "Альянц Арена" змінить свою назву на честь легенди німецького футболу
19 вересня 2024, 18:27Читать новость на русском
Джерело:Bayern & Germany
Домашній стадіон Баварії незабаром змінить свою назву. "Альянц Арена" носитиме ім'я легендарного німецького футболіста.
У січні 2024 року помер легенда німецького футболу, Франц Бакенбауер. Мюнхенські посадовці вирішили зберегти пам'ять про відомого гравця.
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Яку нову назву отримає "Альянц Арена"
Мюнхенська міська рада ухвалила рішення про перейменування головного стадіону міста та прилеглої площі на честь Франца Бекенбауера.
Він є одним з найвидатніших спортсменів, яких коли-небудь виростило наше місто,
– зазначив мер Мюнхена, Дітер Райтер.
Відтепер домашній стадіон Баварії матиме назву "Франц-Бекенбауер-Плац".
Франц Бакенбауер: що відомо про футболіста
- У 1958 році став гравцем мюнхенської Баварії, де відзначався великою кількістю забитих голів.
- Він разом зі збірною посів 3-є місце на чемпіонаті світу-1970, став чемпіоном Європи-1972 і як капітан повів свою збірну до тріумфу на чемпіонаті світу-1974.
- У 1972 та 1976 роках був володарем "Золотого м'яча".
- У 1980 році очолював збірну Німеччини, з якою став чемпіоном (1990) та віцечемпіоном (1986) світу. До 2006 року також допомагав національній команді у підготовці.
- У 1994 році став також президентом Баварії.
- Помер 7 січня 2024 року.