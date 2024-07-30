Знаю, кому не треба тиснути руку, – Харлан про обійми з "ексросіянкою" Баштою

В 1/8 фіналу Ольга Харлан змагалася з представницею Азербайджану, Анною Баштою, яка раніше виступала за збірну Росії. Після перемоги українка потиснула руку росіянці та навіть обійняла її.

У понеділок, 29 липня, відбулися змагання з фехтування, за результатами яких Ольга Харлан здобула бронзову олімпійську медаль. В 1/8 фіналу українка здолала Анну Башту, яка раніше виступала під російським прапором.

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Як Харлан прокоментувала обійми з росіянкою

Анна Башта є азербайджанською фехтувальницею російського походження. До 2018 року вона представляла збірну Росії, у складі якої стала срібною призеркою чемпіонату світу в команді.

Українка пояснила своє рішення, наголосивши, що Башта почала представляти Азербайджан ще до початку повномасштабного вторгнення.

Вона з 2019 року представляє Азербайджан, і повірте: я знаю, кому не треба тиснути руку. Вона мені вчора побажала "золото", і це дуже приємно,

– розповіла фехтувальниця.

Саме Ольга Харлан у 2023 році відмовилася привітати рукостисканням росіянку Анну Смірнову. За це українка отримала чорну картку на чемпіонаті світу.



Ольга Харлан виставила шаблю перед Анною Смірновою / Фото Getty images

Відзначимо, що "бронза" Ольги Харлан стала першою медаллю для України на Олімпійських іграх-2024.