Як Магучіх стала першої в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту: яскраве відео

Ярослава Магучіх стала авторкою другого "золота" України на чемпіонаті Європи-2022, що закінчився у Мюнхені (Німеччина). Українка стала переможницею зі стрибків у висоту.

Уся Європа вітає українку з перемогою

Європейська асоціація легкої атлетики привітала Ярославу Магучіх ефектним відео, яке зроблене з фрагментів фіналу чемпіонату Європи-2022 зі стрибків у висоту. Українка переписала історію української легкої атлетики.

До теми Історична перемога: Ярослава Магучіх – чемпіонка Європи зі стрибків у висоту

Магучіх стала першою чемпіонкою Європи в історії України з цього виду спорту.

Ярослава відмінно стрибала до висоти 1.97 метра. Уродженка Дніпра з перших спроб брала планку. Перші та серйозні проблеми якраз розпочались на 1.97, яку цього дня українка так і не підкорила.

Але і 1.95 вистачило Ярославі, щоб здобути "золото". Такий же результат продемонструвала чорногорка Марія Вукович, але використала для цього більшу кількість спроб.

Красиве відео перемоги Магучіх на Євро-2022

У фіналі зі стрибків у висоту представництво України було потрійним. Крім Магучіх у сектор виходили Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

На жаль, Юлія закінчила змагання першою серед українок, яка стала 9-ю. Ірина витратила усі три стрибки на висоті 1.95 метра, але так і не підкорила планку. Геращенко закінчила Євро-2022 на п'ятій позиції.