Не змогла показати свій максимум, – Лузан про виступ на Олімпіаді-2024

Людмила Лузан прокоментувала свій виступ на Олімпіаді-2024. Спортсменка засмучена заїздом в одиночному змаганні на дистанції 200 метрів.

Людмила Лузан стала срібною призеркою на Олімпіаді-2024. Медаль вона виборола разом з Анастасією Рибачок у веслуванні на каное-двійці на 500 метрів.

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Як Лузан оцінила свій виступ на Олімпіаді

Спортсменка зізналася, що має багато питань до одиночки на 200 метрів.

На цих Олімпійських іграх, я не змогла в особистому виді показати свій максимум. Прошу вибачення, перед всіма вболівальниками та прихильниками нашого виду спорту та не тільки. Не хочу шукати собі виправдання, але, на жаль, в професійному спорті не без травм… Я трималась до останнього, щоб нікому не показати свою слабкість,

– написала Лузан у своєму дописі в соцмережах.

Зокрема українка подякувала тим, хто цінує її просто як людину, незважаючи ні на що, переживає та підтримує. Зазначила також, що їй зігріває душу те, що на дистанції 500 метрів у двійці з Анастасією Рибачок, вона змогла віддати всю себе. Також подякувала напарниці за спільну роботу та відзначила, що щаслива за здобуту медаль, оскільки вона дуже цінна.

"Ті хто зрадів, що в мене цього разу в одиночці не вийшло, не забувайте, що в моїй карʼєрі вже 3 олімпійські нагороди. І я завжди досягну свого. Спробуйте повторіть, або перевершіть!

Приймаю цей досвід і йду далі. Відчуваю, що це мене зробить ще сильнішою та незламною. Впевнена, що в майбутньому мене чекає, ще багато перемог, як в спорті, так й у звичайному житті", – додала Людмила Лузан.

Відзначимо, що у запливі на каное-одиночках на дистанції 200 метрів фінішувала лише сьомою та не змогла відібратися до фіналу Олімпіади-2024.