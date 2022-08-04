"Де VAR?!": як Луческу кричав на арбітра матчу Динамо в Лізі чемпіонів – епічне відео

Київське Динамо зіграло перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, обігравши австрійський Штурм. Головний тренер Динамо Мірча Луческу був не надто задоволений роботою арбітра матчу.

Динамо перемогло Штурм завдяки єдиному голу в цьому матчі, який забив Олександр Караваєв. Гол було забито ще у першому таймі, тож у матчі постійно була напруга через те, що гравці Штурму можуть зрівняти рахунок.

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На 38-й хвилині матчу Віталій Буяльський отримав пас майже на лінії штрафного майданчика. Та після цього впав, зіштовхнувшись із суперником. Арбітр зустрічі Франсуа Летексьє не зафіксував порушення правил в цьому епізоді, чим розізлив Мірчу Луческу. Тренер киян почав викрикувати в бік арбітра про те, що варто б було скористатися допомогою VAR, щоб визначити, чи було там порушення правил.

Луческу настільки активно викрикував, що його заспокоювати підійшов четвертий арбітр Жеремі Стіно. Цей момент потрапив в трансляцію матчу.

Відео емоційної реакції Луческу в матчі Динамо – Штурм



Варто відзначити, що епізод з Буяльським не претендував на застосування VAR. Адже якщо порушення правил і було, то за межами штрафного майданчика. Відтак пенальті в цьому епізоді б не поставили. Адже VAR застосовується в чотирьох випадках у спірних моментах: