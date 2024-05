"Best of the Best": Ломаченко привітав Усика з абсолютним чемпіонством

Олександр Усик навіки вписав своє прізвище в історію світового боксу. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів.

У ніч на 19 травня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Непростий 12-раундовий поєдинок завершився перемогою українського боксера.

Ломаченко відреагував на тріумф Усика

Вперше за останні 25 років королівський дивізіон отримав абсолютного чемпіона. Усик об’єднав титули WBA, WBO, IBF та WBC.

Василь Ломаченко привітав свого кума з видатним успіхом, зробивши публікацію у фейсбуці.

Best of the Best. Найкращий! Ось це моментище! Слава тобі, Господи, слава тобі! Мир усім,

– написав Ломаченко.

Ломаченко відреагував на перемогу Усика / фото з фейсбуку боксера

Нагадаємо, що 12 травня Василь Ломаченко знову став чемпіоном світу, здобувши пояс IBF у легкій вазі. Він нокаутував австралійця Джорджа Камбососа, який раніше був абсолютним чемпіоном світу.

