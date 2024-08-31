"Світоліну важко перемогти будь-де": суперниця українки про матч на US Open

Американка Коко Гофф прокоментувала матч проти Еліни Світоліної в 1/16 фіналу на Відкритому чемпіонаті США. Тенісистка вважає українку складною суперницею.

У п'ятницю, 30 серпня, відбулися матчі 1/16, де в одному з них Еліна Світоліна протистояла Коко Гофф. Українка поступилася американці у другому та третьому сетах.

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Що сказала Гофф про перемогу над Світоліною

Американська тенісистка зазначила, що наприкінці першого сету їй здалося, що вона програла десь вісім очок поспіль. Згодом вона пішла до вбиральні і повернулася геть іншою людиною.

Я з тих гравців, які не дивляться на рейтинги або щось подібне. Я ставлюся до всіх однаково. Для мене це вагома перемога, тому що я знаю, що Еліну важко перемогти де завгодно, але особливо важко на турнірі Grand Slam. За останні місяці вона добре грала на ранніх етапах турнірів. Щоразу, коли я граю з нею, це важкий матч, тому я щаслива, що пройшла далі,

– розповіла Коко Гофф.

Відзначимо, що у наступному колі US Open Коко Гофф зустрінеться з Еммою Наварро, якій у третьому колі поступилася інша українка, Марта Костюк.