Федецький розповів, як Хачеріді не подав руку Януковичу в роздягальні збірної України

Ексгравець збірної України Артем Федецький, згадуючи перемогу над Францією (2:0) в листопаді 2013 року розповів, як Євген Хачеріді не подав руку четвертому президенту Віктору Януковичу.

За словами Федецького, Янукович відразу після гри прийшов в роздягальню їх вітати.

До слова 7 років тому Канкава врятував життя Гусєву у матчі Дніпро – Динамо: відео

Там все вставали, тиснули йому руку, навіть ті, хто був у рушниках. А Хачеріді не став вставати. Сидячи тільки руку підняв. Потім все сміялися,

– пригадав Федецький.

"Здивувався чи Янукович, що Хачеріді його проігнорував? Ні, у нього ж паніка була. Він ж тоді застряг в кріслі, не міг встати, коли Зозуля пенальті заробив. Поки його витягли... Він коли зайшов, більшість була вже в душі. Він пройшовся по колу, потиснув руки, привітав, особливо ні з ким не говорив, ну і пішов у своїх справах", – сказав Федецький.

Як Янукович привітав збірну України: дивіться відео