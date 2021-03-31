Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий, вспоминая победу над Францией (2:0) в ноябре 2013 года, рассказал, как Евгений Хачериди не подал руку четвертому президенту Виктору Януковичу.

По словам Федецкого, Янукович сразу после игры пришел в раздевалку их поздравлять.

К слову 7 лет назад Канкава спас жизнь Гусеву в матче Днепр – Динамо: видео

Там все вставали, жали ему руку, даже те, кто был в полотенцах. А Хачериди не стал вставать. Сидя, только руку поднял. Потом все смеялись,

– вспомнил Федецкий.

"Удивился ли Янукович, что Хачериди его проигнорировал? Нет, у него же паника была. Он же тогда застрял в кресле, не мог встать, когда Зозуля пенальти заработал. Пока его вытащили... Он когда зашел, большинство были уже в душе. Он прошелся по кругу, пожал руки, поздравил, особо ни с кем не говорил, ну и пошел по своим делам", – сказал Федецкий.

Как Янукович поздравил сборную Украины: смотрите видео