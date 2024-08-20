Георгій Судаков та Михайло Мудрик знайомі ще з часів спільної гри у Шахтарі. Гравці є доволі близькими друзями.

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Що сказав Судаков про майбутнє Мудрика

Український футболіст вірить, що Михайло ще зможе показати свої найкращі якості.

Михайло – неймовірний гравець. У нього немає верхньої межі, він може виграти Золотий м’яч завдяки своїм якостям, але все залежить тільки від нього. Вірю, що він зможе проявити свої найкращі якості. Україна – неймовірно талановита країна, а він – чудовий приклад для наслідування,

– розповів Судаков.

Довідка. Після переходу в Челсі Михайло Мудрик провів 58 матчах за лондонський клуб. У них український футболіст забив 7 голів та віддав 4 асисти.

Відзначимо, що у першому матчі АПЛ сезону-2024/2025 "пенсіонери" поступилися Манчестер Сіті.