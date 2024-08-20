Український голкіпер у грі другого туру чемпіонату України проти Каса Піа розтягнув зв'язки лівого гомілковостопного суглоба. Трубін зміг дограти матч, але у найближчий час не допоможе "орлам".

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Заміна для Трубіна

У Бенфіці не довіряють резервному голкіперу Самюелу Соарешу, який зіграв всього шість матчів у основній команді. Невдозі "орли" знайдуть нового воротаря, який буде грати до повернення Анатолія. Поки невідомо, хто замінить українця.

Нагадаємо, що Трубін приєднався до Бенфіки улітку 2023 року та одразу став основним у воротах "орлів". Гра у якій Анатолій отримав травму була 50-ю для українця у футболці лісабонської команди.

У тренерському штабі збірної України сподіваються, що воротар зможе повернутись до вересневих матчів у Лізі націй проти Албанії та Чехії.