Від казкового Балі до рідного Буковелю: де й з ким відпочивають футболісти збірної України

Рідненька УПЛ продовжує бути у зимовій сплячці, а футболісти використовують цей момент відпустки у колі найрідніших. Хтось із гравців відпочиває 24/7 у домівці, а хтось вирішив провести свій відпочинок активніше.

24 Канал промоніторив соцмережі футболістів, аби дізнатись, як гравці збірної України проводять свій відпочинок. Якщо збірники, які грають в Українській Прем'єр-лізі насолоджуються відпусткою, то українські легіонери, які виступають за кордоном, не мають такої розкоші у вільному часі.

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Різдвяний час із родиною Олександра Зінченка

Однак навіть у насиченому футбольному графіку легіонери знаходять час на відпочинок, який вони проводять переважно у сімейному колі.

Олександр Зінченко, який нещодавно вдруге став батьком, провів різдвяні свята із родиною. Наразі лівий захисник лондонського Арсенала відновлюється від травми литкового м'яза, яку отримав перед матчем АПЛ проти Фулгема. Через ушкодження українець вже пропустив два поєдинки "канонірів", у яких його команда зазнала двох поразок та вилетіла із Кубка Англії.

Британська преса вже назвала термін повернення Зінченка на футбольне поле.



Сімейство Зінченків / Фото з інстаграму футболіста

Лондонська романтика від сім'ї Віктора Циганкова

Віктор Циганкова, який виступає за іспанську Жирону, разом із коханою з'їздив у Лондон. Щаслива пара зафільмувала цю поїздку у вигляді красивої фотосесії.

Схоже, що такою поїздкою пара відзначила 5 років разом.

Час летить так швидко, найщасливіші п’ять років і ще багато чого попереду. Бережіть своїх дорогоцінних,

– підписав фото Віктор.

Циганков із дружиною насолодились Лондоном / Фото з інстаграму Віктора

А от Різдво сім'я Циганкова відсвяткувала вже у повному складі разом із маленьким сином Леоном, який з'явився на цей світ у 23 березня 2023 року.

Наразі Віктор, як і Зінченко, перебуває у лазареті своєї команди. Циганков ніяк не може відновитись від травми. Через неї український футболіст вже пропустив чотири поєдинки Жирони. Востаннє виходив в офіційному матчі ще у грі проти Барселони (2:4).



Різдво у сім'ї Віктора Циганкова / Фото з інстаграму правого вінгера Жирони

Сімейна фотосесія від найкращого бомбардира Жирони

Інший український легіонер у складі іспанської Жирони Артем Довбик поділився сімейною фотосесією на узбережжі.

Сімейна фотосесія Довбиків / Фото з інстаграму футболіста

Відзначимо, що Артем проводить відмінний сезон у футболці Жирони, де він став не лише одним із лідерів, а утримує звання найкращого бомбардира команди. У поточному сезоні-2023/2024 Довбик 22 матчі, у яких наколотив 12 голів та віддав 7 асистів.

Результативна гра українського форварда привернула увагу топових грандів Європи, серед яких лондонське Челсі та мадридське Атлетіко. У Жироні не налаштовані відпускати українця, але у ЗМІ була інформація, що "сині" вже розпочали процес перемовин. Начебто у підписанні Довбика зацікавлений особисто головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно.

Домашня атмосфера від Яремчука

Ще один легіонер збірної України, який виступає в іспанській Ла Лізі, Роман Яремчук опублікував зимову світлину із родиною, яка вдягнулась в одному стилі.



Родина Яремчуків / Фото із соцмереж футболіста

Відзначимо, що Яремчук виступає в оренді за Валенсію. По закінченню сезону-2023/2024 повинен повернутись до бельгійського Брюгге, якому належить контракт українського нападника (до 30 червня 2026-го року).

Відпочинок Кочергіна у райському місці

27-річний півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін вирішив виділитись серед своїх футбольних земляків. Гравець разом із коханою насолодився відпочинком на неймовірно красивому острові Балі.

Кочергін з'їздив на Балі / Фото із соцмереж пари

Лунін встиг з'їздити в Андорру

Ну і як тут без сім'ї українського голкіпера Реала Андрія Луніна, яка встигла відпочити за межами дому. Українець, для якого чемпіонат продовжується, з'їздив із дружиною та сином в Андорру.



Сім'я Луніна в Андоррі / Фото з інстаграму голкіпера



Родина Луніна на відпочинку в Андоррі / Фото з інстаграму воротаря

Однак відпочинок Луніна був дуже коротким. Голкіпер раніше часу повернувся до тренувального процесу на базі Реала, чим неабияк приємно здивував тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті.

Відео із тренування Луніна

Зимові свята Трубіна у колі рідних

Візаві Луніна по збірній України Анатолій Трубін провів різдвяні свята у сімейному колі. Колишній воротар Шахтаря чудово адаптувався у Бенфіці, тому немає багато часу, аби увійти у режим "релакс".



Трубін разом із рідними / Фото з інстаграму футболіста



Трубін разом із коханою / Фото з інстаграму воротаря Бенфіки

Відпустка Бондаря серед засніженого Буковелю

І від відпочинку українських легіонерів перейдемо до відпустки збірників, які виступають у рідному чемпіонаті.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар проводить свою зимову відпустку із найближчими. Центрбек "гірників" насолодився відпочинком у гірськолижному комплексі "Буковель". Що може бути краще, аніж неймовірні краєвиди на рідні, засніжені гори Карпати.

Бондар провів відпочинок у Карпатах / Фото з інстаграму футболіста Шахтаря

Дубінчак проводить час із маленьким сином

Ідентичний відпочинок обрав й фланговий оборонець київського Динамо та дебютант збірної України Сергія Реброва – Владислав Дубінчак. Також футболіст киян виклав декілька світлин із зимового Києва.

24 липня 2023 року Владислав сповістив про поповнення у його родині. У нього народився син. Тому тепер увесь вільний час Дубінчак дарує маленькому первістку.

Як минає відпустка Дубінчака / Фото з інстаграму футболіста

Заокеанський відпочинок Степаненка з одноклубником Мессі

Сім'я капітана Шахтаря Тараса Степаненка вирішила провести відпустку за океаном. Родина "гірника" полетіла у гості до колишнього захисника донецького клубу, який нині виступає за Інтер Маямі Сергія Кривцова. Наразі українець грає в одній команді із легендарним Ліонелем Мессі.

Степаненко разом із дружиною та трьома синами встигли на власні очі побачити найпопулярніші види спорту у США – хокей та баскетбол.

Сім'я Степаненка відвідала хокейний матч: дивіться відео

Сімейний відпочинок від гравців УПЛ

Разом із коханими та дітьми свій відпочинок проводять голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок та захисник Динамо Олександр Тимчик.



Сім'я Дмитра Різника / Фото з інстаграму воротаря "гірників"



Піхальонок разом із сином / Фото Олександра



Родина Олександра Тимчика / Фото захисника київського Динамо

Збірна України з футболу свій найближчий матч проведе 21 березня 2024-го року, коли спробує переграти Боснію і Герцеговину у півфіналі плей-оф на Євро-2024.