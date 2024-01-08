7 січня підопічні Мікеля Артети перед власними уболівальниками вилетіли із Кубка Англії. У третьому колі "каноніри" програли Ліверпулю (автогол Ківьора та гол Діаса) 0:2, хоча "мерсисайдці" доволі довгий час навіть не могли влучити у рамку воріт лондонського суперника.

Цікаво Зірвати трансфер можуть гроші: захисник збірної може стати одноклубником екскапітана Динамо

Велика перерва на користь українцю

Участь у цьому матчі не брав Олександр Зінченко, який продовжує відновлюватись від травми литкового м'яза, яку отримав перед грою проти Фулхема. Через неї українець пропустив вже два поєдинки "канонірів". В обох лондонці програли.

Наступний матч лондонського клубу відбудеться аж 20 січня, коли Арсенал прийматиме вдома Крістал Пелес у рамках 21-го туру АПЛ сезону-2023/2024 (початок о 14:30 за київським часом).

Тому у футболістів Артети є дуже багато часу на підготовку, а у Зінченка на відновлення та повернення у загальну групу.

За інформацією британського видання, Зінченко буде готовим до матчу проти Крістал Пелес.

Адже лондонській команді потрібно повернути собі переможну ходу. Через не надто вдалі останні результати "каноніри" впали на 4-те місце у турнірній таблиці англійської першості, пропустивши повз себе Астон Віллу та МанСіті, збільшивши відставання від лідера чемпіонату Ліверпуля (до 5 балів).

Після 20-ти турів в Арсенала 40 очок.

Майбутній суперник "канонірів" йде лише на 14-му місці в АПЛ (21 набраний пункт).

Олександру ж потрібно повернутись на поле та виправити свій авторитет в очах уболівальників, які у цьому сезоні дуже часто критикують українця у провальній грі.

Відзначимо! У цьому сезоні-2023/2024 Зінченко взяв участь у 24-х матчах Арсенала (забив гол та віддав асист). Однак гра українського футболіста у сезоні взагалі не вражає, а навпаки – розчаровує, якщо брати до уваги ту гру, яку демонстрував Олександр, коли тільки перебрався до Лондона.