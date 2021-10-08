Як Франція шокувала Бельгію голом на останній хвилині матчу Ліги націй: відео

Бельгія 7 жовтня виклалась на повну, щоб вийти у фінал Ліги націй. Але французи цього вечора були сильніші.

Яскрава крапка у гольовій перестрілці

Бельгійці завершили перший тайм із комфортним рахунком 2:0. Після перерви команді Дідьє Дешама потрібно було міняти усю тактику, щоб дати гідний бій у боротьбі за фінал Ліги націй.

Детальніше Франція в гольовому трилері вирвала перемогу в Бельгії та вийшла у фінал Ліги націй: відео

Сім хвилин знадобилось французам, щоб забити двічі. Бензема та Мбаппе вразили ворота Куртуа, встановивши рахунок 2:2.

Здавалось, що матч не завершиться в основний час. Але інакше думали французькі футболісти. На 90-й хвилині поєдинку Тео Ернандес підхопив м'яч після передачі з флангу від Павара та потужним ударом з-за меж штрафного прошив сітку воріт Куртуа. Голкіпер господарів нічого не зміг зробити після такого гарматного пострілу – 2:3.

Тео не лише вирвав для Франції перемогу, а й забив дебютний гол за національну команду. Франція стала другим фіналістом Ліги націй.

Тепер на Францію чекатиме фінал із Іспанією, який відбудеться 10 жовтня.

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