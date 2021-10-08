Як Франція шокувала Бельгію голом на останній хвилині матчу Ліги націй: відео
Джерело:24 канал
Бельгія 7 жовтня виклалась на повну, щоб вийти у фінал Ліги націй. Але французи цього вечора були сильніші.
Яскрава крапка у гольовій перестрілці
Бельгійці завершили перший тайм із комфортним рахунком 2:0. Після перерви команді Дідьє Дешама потрібно було міняти усю тактику, щоб дати гідний бій у боротьбі за фінал Ліги націй.
Детальніше Франція в гольовому трилері вирвала перемогу в Бельгії та вийшла у фінал Ліги націй: відео
Сім хвилин знадобилось французам, щоб забити двічі. Бензема та Мбаппе вразили ворота Куртуа, встановивши рахунок 2:2.
Здавалось, що матч не завершиться в основний час. Але інакше думали французькі футболісти. На 90-й хвилині поєдинку Тео Ернандес підхопив м'яч після передачі з флангу від Павара та потужним ударом з-за меж штрафного прошив сітку воріт Куртуа. Голкіпер господарів нічого не зміг зробити після такого гарматного пострілу – 2:3.
- Тео не лише вирвав для Франції перемогу, а й забив дебютний гол за національну команду. Франція стала другим фіналістом Ліги націй.
Як Франція втретє забила Бельгії: відео