"Йому буде важко": президент Реала прокоментував можливий відхід Луніна з команди

Президент Реала Флорентіно Перес відреагувавна рішення Андрія Луніна покинути "вершкових" вільним агентом по закінченню контракту. Він вважає, що українцю буде важко.

Вже тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче залишатися в Реалі та планує шукати собі інший клуб на новий сезон. Причиною є те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого головного конкурента й основного кіпера, Тібо Куртуа.

Читайте також Він не зірка, – легенда збірної Польщі Бонек оцінив трансфер Довбика в Рому

Думка Переса про відхід Луніна

Українець досі не повідомив про своє остаточне рішення Реалу, однак найбільш імовірно, що голкіпер проведе сезон-2024/2025 у Мадриді і залишить "королівський клуб" вільним агентом.

Президент Реала Флорентіно Перес відреагував на такий розвиток подій.

Він чудовий воротар, але після відходу з Реала йому буде важко. Подивіться, наприклад, на Асенсіо,

– зазначив Перес.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв за "вершкових" 31 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими".

Відзначимо, що чинний контракт українця з Реалом розрахований до кінця сезону-2024/2025.