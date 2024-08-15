Президент Реала прокоментував емоції Мбаппе від свого дебюту за клуб

Президент Реала, Флорентіно Перес, прокоментував перемогу команди над Аталантою за Суперкубок УЄФА. Зокрема він відзначив дебют Кіліана Мбаппе.

У середу, 14 серпня, у Варшаві відбувся поєдинок за Суперкубок УЄФА, де мадридський Реал переміг італійську Аталанту з рахунком 2:0. Це був дебютний матч для Кіліана Мбаппе і він встиг відзначитися дебютним голом.

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Що сказав Перес про дебют Мбаппе

Президент "вершкових" зазначив, що команда вийшла з таким імпульсом та силою в другому таймі, але гравцям все ще потрібно багато працювати.

Кіліан дуже задоволений своїм дебютом. Його старт у Реалі вийшов правильним. Він був радий завоювати медаль. Видно, що йому подобається бути з нами,

– розповів Флорентіно Перес.

Довідка. Реал оголосив про підписання Кіліана Мбаппе на початку червня 2024 року. Гравець перейшов до "вершкових" на правах вільного агента після того, як у нього закінчився контракт з ПСЖ.

Відзначимо, що контракт Кіліана Мбаппе з мадридським Реалом розрахований до 2029 року.