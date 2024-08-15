Команда Карло Анчелотті здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0. Це був перший матч у складі "вершкових" для Кіліана Мбаппе.

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Здійснилася дитяча мрія

Після здобуття трофея зірковий француз прокоментував свій дебют за клуб, у якому мріяв грати з дитинства. Він заявив, що в захваті від тріумфального старту кар'єри в Реалі.

"Чудовий вечір. Я довго чекав цього моменту, щоб зіграти в цій футболці, з цим гербом і для цих уболівальників. Це великий момент для мене. Ми також виграли титул, і ми знаємо, що це дуже важливо, тут завжди потрібно перемагати. Мета важлива, але задоволення від гри ще важливіше. Я дуже хотів це зробити, і сьогодні був чудовий день.

Тут у нас найкращі на всіх позиціях. Я дуже радий грати з тим складом, який у нас є. Я впевнений, що ми будемо вдосконалюватися, і я перший, хто буде вдосконалюватися. Ми – Реал Мадрид. У нас немає ліміту. Якщо я можу забити 50 голів, то 50, але найголовніше – вигравати як команда", – заявив Мбаппе.

Нагадаємо. У матчі проти Аталанти Кіліан Мбаппе забив другий м’яч своєї команди. Він відгукнувся на пас Джуда Беллінгема й ударом у верхній кут встановив остаточний рахунок зустрічі.

Зазначимо, що дебютувати у Ла Лізі французький форвард може у виїзному матчі проти Мальорки. Він відбудеться 18 серпня о 22:30.