У неділю, 15 вересня, в межах 4-го туру Серії А зустрілися команди двох українців Дженоа та Рома. Матч завершився з рівним рахунком – 1:1, де Артем Довбик відзначився дебютним забитим м'ячем.

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Оцінка Довбика від Россі

Тренер Роми похвалив українця за хорошу гру у матчі.

Довбик провів відмінний матч, я намагався наблизити до нього більше людей. Він не розповідав мені про травму, він просто здавався втомленим. Другий тайм – це прикрість, тому що ми провели відмінний матч з погляду кількості моментів,

– зазначив Даніеле де Россі.

Варто зазначити. У матчі проти Дженоа арбітр наприкінці другого тайму показав головному тренеру Роми червону картку.

Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє вдома проти Удінезе. Зустріч відбудеться 22 вересня о 19:00 за київським часом.