В воскресенье, 15 сентября, в рамках 4-го тура Серии А встретились команды двух украинцев Дженоа и Рома. Матч завершился с равным счетом – 1:1, где Артем Довбык отметился дебютным забитым мячом.

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Оценка Довбика от Росси

Тренер Ромы похвалил украинца за хорошую игру в матче.

Довбик провел отличный матч, я старался приблизить к нему больше людей. Он не рассказывал мне о травме, он просто казался уставшим. Второй тайм – это досада, потому что мы провели отличный матч с точки зрения количества моментов,

– отметил Даниэле де Росси.

Стоит отметить. В матче против Дженоа арбитр в конце второго тайма показал главному тренеру Ромы красную карточку.

Отметим, что следующий матч Рома сыграет дома против Удинезе. Встреча состоится 22 сентября в 19:00 по киевскому времени.