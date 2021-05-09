Як Безус забив красивий гол у підкаті за Гент: відео

Гент 8 травня на виїзді зіграв проти Стандарта у матчі 2-го туру другого етапу чемпіонату Бельгії. Рахунок у зустрічі відкрив Роман Безус.

Черговий гол Безуса

Роман Яремчук та Роман Безус вийшли у стартовому складі Гента. Останній розмочив нулі на табло вже на 8-й хвилині першого тайму.

Оце так Як польовий гравець замінив вилученого голкіпера та відбив два пенальті: відео драми на полі

Українець відгукнувся на класну розрізну передачу від Кастро-Монтеса та у падінні проштовхнув м'яч повз голкіпера, уникнувши офсайду.

Для Безуса цей гол став третім у 33-х матчах за Гент в усіх турнірах цього сезону. Також у його доробку 6 результативних передач.

Український півзахисник провів на полі 65 хвилин та був замінений на Кумса. Яремчук же відіграв увесь поєдинок, але результативними діями не запам'ятався.

Однак гол футболіста з України не дозволив Генту втримати перемогу. У другому таймі Стандарт двічі засмутив голкіпера гостей та святкував успіх у зустрічі – 2:1. Після поразки Гент із 26 очками посідає 3 місце у таблиці, яка складається з чотирьох клубів.

Відео результативного пострілу Безуса