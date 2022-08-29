Еспаньйол та Реал видали доволі бойовий матч, з чималою кількістю моментів. Гостям вдалося забити гол вже на 12-й хвилині, коли Вінісіус вдало відреагував на пас у штрафний та пробив під ногою суперника, який постелився в підкаті.

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Господарі поля відповіли на це голом Хоселу вже перед перервою. При цьому для форварда це 7 гол в 9 матчах проти Реала. Свого часу він виступав за "вершкових" – зіграв один матч в чемпіонаті Іспанії, де теж забив гол. Правда це було ще в сезоні 2010/2011.

Розв'язка матчу сталася вже наприкінці. І все в цьому матчі вирішив Бензема. На 88-й хвилині він забив гол після прострілу Родріго, вивівши Реал вперед в рахунку.

Після цього арбітр компенсував 6 хвилин, але гра значно затягнулася. Адже на шостій компенсованій хвилині гості провели атаку. А от гравці Еспаньйолу в цьому моменті зіграли вкрай невдало. Особливо що стосується воротаря Лекомта. Він на вході у штрафний майданчику махнув ногою, намагаючись вибити м'яч. Натомість влучив по нозі Себальйоса, збивши його. Після перегляду відеоповтору арбітр показав голкіперу червону картку. А також призначив штрафний удар.

Оскільки замін в Еспаньйола вже не було, у ворота довелося стати польовому гравцю – вибір впав на Кабреру. Хоч як він не намагався вибудувати стінку з гравців, це не завадило Бензема пробити повз у кут воріт. Карбера в цьому моменті не врятував.

Відеоогляд матчу Еспаньйол – Реал