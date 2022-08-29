Эспаньол и Реал выдали достаточно боевой матч, с немалым количеством моментов. Гостям удалось забить гол уже на 12-й минуте, когда Винисиус удачно отреагировал на пас в штрафную и пробил под ногой постелившегося в подкате соперника.

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Хозяева поля ответили на это голом Хоселу уже перед перерывом. При этом для форварда это 7 гол в 9 матчах против Реала. В свое время он выступал за "сливочных" – сыграл один матч в чемпионате Испании, где тоже забил гол. Правда, это было еще в сезоне 2010/2011.

Развязка матча произошла уже в конце. И все в этом матче решил Бензема. На 88-й минуте он забил гол после прострела Родриго, выведя Реал вперед в счете.

После этого арбитр компенсировал 6 минут, но игра затянулась. Ведь на шестой компенсированной минуте гости провели атаку. А вот игроки Эспаньола в этом моменте сыграли крайне неудачно. Особенно что касается вратаря Лекомта. Он на входе в штрафную махнул ногой, пытаясь выбить мяч. Но попал по ноге Себальоса, сбив его. После просмотра видеоповтора арбитр показал голкиперу красную карточку. А также назначил штрафной удар.

Поскольку замен у Эспаньола уже не было, в ворота пришлось стать полевому игроку – выбор пал на Кабреру. Как ни старался выстроить стенку из игроков, это не помешало Бензема пробить мимо в угол ворот. Карбера в этот момент не спас.

Видеообзор матча Эспаньол – Реал