МанСіті – Боруссія: як арбітр зупинив Голанда, щоб взяти у нього автограф – відео

Манчестер Сіті 6 квітня зіграв перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії. Після гри лайнсмен взяв автограф у Ерлінга Голанда.

Фанат Голанда серед суддів

Манчестер Сіті на останніх хвилинах зустрічі вирвав перемогу у дортмундської Боруссії (2:1). Звитягу приніс Філ Фоден.

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Після завершення гри лінійний арбітр матчу румун Себастьян Георге підійшов до нападника гостей з Німеччини Ерлінга Голанда у підтрибунному приміщенні та попросив у нього автограф. 20-річний футболіст не відмовив та розписався для арбітра на жовтій картці.

Здається, хтось відсудив поєдинок, коли на футбольному полі бігав один з найулюбленіших гравців рефері.

До слова, Голанд не покинув поле без результативних дій. Норвежець відзначився гольовою передачею на Марко Ройса, який забив єдиний гол у зустрічі за німецьку команду.

Матч-відповідь між МанСіті та Боруссією відбудеться 14 квітня у Дортмунді.

Арбітр взяв автограф у Голанда: відео