Як арбітр не зарахував гол Динамо на останніх секундах матчу: відео

15 вересня 2021 , 08:09
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Джерело:

24 канал

У вівторок, 14 вересня, в Києві відбувся матч 1-го туру Ліги чемпіонів, в якому зіграли Динамо і Бенфіка (0:0). Спірний епізод виник в кінці матчу.

За крок до перемоги

Судді не зарахували гол Миколи Шапаренка через офсайд Дениса Гармаша.  

Як це було Арбітр скасував переможний гол і Динамо зіграло внічию з Бенфікою: відео

Спочатку Шапаренко ударом з-за меж штрафного поцілив у поперечину, а Буяльський на добиванні не зміг переграти воротаря, а трохи згодом уже Микола відправив м'яча у ворота, але арбітр відмінив взяття воріт після консультації з VAR, оскільки офсайд був у Гармаша, який віддавав гольовий пас.

Відео моменту

  • В іншому матчі групи Баварія на виїзді впевнено здолала Барселону, забивши на Камп Ноу три голи.
  • Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Мірчі Луческу зіграє проти Баварії 29 вересня, а Бенфіка в цей день прийматиме Барселону.
Автор: Юрій Семенюк