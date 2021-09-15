Як арбітр не зарахував гол Динамо на останніх секундах матчу: відео

У вівторок, 14 вересня, в Києві відбувся матч 1-го туру Ліги чемпіонів, в якому зіграли Динамо і Бенфіка (0:0). Спірний епізод виник в кінці матчу.

За крок до перемоги

Судді не зарахували гол Миколи Шапаренка через офсайд Дениса Гармаша.

Як це було Арбітр скасував переможний гол і Динамо зіграло внічию з Бенфікою: відео

Спочатку Шапаренко ударом з-за меж штрафного поцілив у поперечину, а Буяльський на добиванні не зміг переграти воротаря, а трохи згодом уже Микола відправив м'яча у ворота, але арбітр відмінив взяття воріт після консультації з VAR, оскільки офсайд був у Гармаша, який віддавав гольовий пас.

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