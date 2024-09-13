Колишній футболіст Реала та збірної Німеччини продовжує дивувати вболівальників, навіть поза футбольним полем. Тоні Кроос разом із іспанською федерацією футболу створив новий клуб.

Читайте також Мені цього не вистачатиме, – Роналду зізнався, за чим він буде сумувати після завершення кар'єри

Який футбольний клуб створив Тоні Кроос

34-річний ексфутболіст вирішив створити свою футбольну команду у Мадриді. Німець вирішив назвати командою на свою честь – ФК Тоні Кроос.

Повідомляють, що клуб легендарного Крооса буде виступати в юнацьких чемпіонатах Іспанії під егідою Королівської федерації футболу Мадрида. Допомогли реалізувати ідею експівзахисника власники спорткомплексу "Енсінас де Боаділья".

"Енсінас де Боаділья" – це заміський спортивний комплекс у якому діти можуть займатись різноманітними видами спорту. Відтепер у ньому будуть представлені послуги футбольної академії Тоні Крооса.

Цікаво. Тоні Кроос за свою кар'єру вигравав Бундеслігу, Ла Лігу, Кубок Іспанії, Німеччини та суперкубки країн, а також ставав 6-разовим тріумфатором Ліги чемпіонів. У 2014 році німець брав участь у переможному мундіалі в Бразилії.

Нагадаємо, що Тоні Кроос завершив кар'єру на піку своїх можливостей, після закінчення сезону-2023/2024. Відзначимо, що німецький ексфутболіст все рівно був номінований на отримання "Золотого м'яча 2024".