Ф'юрі: Я куплю собі величезну яхту за кордоном

Тайсон Ф'юрі заявив, що планує закінчити кар'єру. Відразу після поєдинку з обов'язковим претендентом на свій титул Ділліаном Уайтом він повісить боксерські рукавиці на цвях.

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Це буде остаточний бій у моїй кар'єрі, після нього я піду на пенсію. 150 мільйонів доларів у банку, здоровий, молодий. Я куплю собі величезну яхту за кордоном. Я вийду на пенсію, піду – це мій останній бій і на цьому для мене все,

– сказав боксер.

Уайт – обов’язковий претендент на титул WBC. Після перемоги над росіянином Олександром Повєткіним боксер звернувся до Ф'юрі.

Ф’юрі минулої осені провів перший титульний захист, достроково перемігши Деонтея Уайлдера в 11-му раунді.

Раніше Боб Арум повідомив, що поєдинок має відбутися 23 квітня у Лондоні на знаменитому стадіоні "Вемблі".

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