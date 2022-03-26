Я знімаю свій капелюх перед Ломаченком, – Коммі похвалив українця, який захищає Україну
Джерело:TheRingDigital
Василь Ломаченко не проміняв захист рідної України на повернення у ринг. Колишній суперник українця Річард Коммі вражений таким вчинком Ломаченка.
Коммі: Моє серце з ним
Ще з перших днів війни Василь Ломаченко поповнив ряди тероборони рідного міста Білгород-Дністровського. Річард Коммі похвалив таке рішення українця.
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"Ломаченко бореться за свою країну, представляє її вже дуже довго. Ще з тих часів, коли вперше надів рукавиці та почав займатись боксом", – сказав ганець.
Коммі додав, що пишається Ломаченком. У схожій ситуації Річард би теж став на захист рідної Гани.
У цьому нічого нового немає. Тим більше, якщо країну, яка зробила тебе тим, ким ти є, охопила криза. Він прийняв правильне рішення повернутись та захищати Україну. Моє серце з ним. Я знімаю свій капелюх перед ним за таке рішення. Я би зробив теж саме для своєї країни,
– зауважив ганський боксер.
- Нагадаємо, що поєдинок Ломаченко – Коммі міг закінчитись ще у 7-му раунді, коли українець відправив суперника у нокдаун. Василь проявив повагу та не став добивати Річарда.
- Український боксер звертався у кут ганця, щоб його команда викинула білий рушник.
- Тому бій тривав усі 12 раундів. Однак навіть це не завадило Ломаченку святкувати перемогу за одноголосним рішенням суддів.