Я зараз у Києві, ми маємо залишатися сильними, – екстренер Шахтаря Фонсека
25 лютого 2022 , 11:20Читать новость на русском
Джерело:твітер Паулу Фонсеки
Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відреагував на повномасштабне вторгнення російських військ до України.
Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.
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"Я хотів би подякувати усім, хто надсилав повідомлення турботи та підтримки моїй сім'ї та мені. Ми перебуваємо у Києві та робимо все можливе, щоб залишатися сильними у цей дуже складний для України момент", – написав Фонсека та опублікував відеоповідомлення.
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