Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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"Я хотів би подякувати усім, хто надсилав повідомлення турботи та підтримки моїй сім'ї та мені. Ми перебуваємо у Києві та робимо все можливе, щоб залишатися сильними у цей дуже складний для України момент", – написав Фонсека та опублікував відеоповідомлення.

Португалець під час своєї роботи у Шахтарі одружився з українкою, пара виховує сина.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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