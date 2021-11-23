Я їла смердючу курку і жила у вбиральні, – українська чемпіонка UFC шокувала заявою

30-річна українка з ММА Марина Мороз (10-3, 1 КО), яка виступає в UFC, розповіла про труднощі, які їй довелося пережити у житті. Спортсменка розповіла про складні умови на початку її кар'єри.

На початку своєї кар'єри українка не мала грошей навіть для нормального харчування.

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"Раніше у мене не було грошей, щоб купити хорошу їжу, я їла яйця за 70 центів, смердючу курку, жила у вбиральні. А які труднощі вам довелося пережити у житті?" – написала Марина.

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