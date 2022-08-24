Я їх всіх посилаю слідом за їхнім кораблем, – віцепрезидент Маріуполя про російських журналістів

російські пропагандисти продовжують нагнітати істерію з підривом автомобіля, в якому могла перебувати дарія дугіна - донька ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна. Звинувачують вони в цьому Україну.

Автомобіль, в якому могла перебувати дарья дугіна, підірвали 20 серпня. А вже через два дні російські "спецслужби" призначили винну в цьому. Такою "визнали" українку Наталію Шабан, якій приписали зв'язок з полком "Азов".

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А також вказали, що вона працювала адміністратором спорткомплексу "Іллічівець" у Маріуполі. Цей критий спорткомплекс, на якому займалися футболісти Маріуполя. І який ще у квітні 2022 року було знищено російськими окупантами під час захоплення міста.

Відтак російські пропагандисти вирішили "розпитати" про Наталію Шабан у віцепрезидента футбольного клубу Маріуполь Андрія Саніна.

"В останні дні до мене намагаються прорватися представники руснявих ЗМІ. Я їх всіх посилаю слідом за їхнім кораблем. Є офіційна позиція української влади щодо цього, треба її дотримуватися. Не будемо підігравати черговому маренню фашистської пропаганди", – прокоментував цю ситуацію Андрій Санін.

Що відомо про "загибель" дугіної

Увечері 20 серпня на Можайському шосе у Підмосков'ї вибухнув Land Cruiser Prado, який належить доньці натхненника путіна дарьї дугіній. Це сталося прямо посеред руху. Невідомо, чи саме вона була за кермом, і чи ще хтось був в автівці.

Наступного дня після підриву авто доньки дугіна "Національна республіканська армія" опублікувала багатозначну заяву, де взяла на себе відповідальність за це вбивство. І заявила про полювання на російських чиновників.

Натомість російські спецслужби "переконують", що Наталія Шабан нібито приїхала до росії з Маріуполя, поселилася в одному будинку з дугіною. А після цього підірвала її. Після цього виїхала до Естонії.

В полку "Азов" заявили, що жінка, фотографію якої поширюють російські пропагандисти, не має ніякого відношення до них.

Чимало запитань викликали похорони дугіної. Попри потужний вибух та пожежу, яка виникла після цього, жінка була похована у відкритій труні. А на її обличчі не було жодних слідів опіків. Сам дугін на похоронах поводився доволі весело та чимало усміхався.

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