Автомобиль, в котором могла находиться дарья дугина, взорвали 20 августа. А уже через два дня российские "спецслужбы" назначили виновную в этом. Такой "признали" украинку Наталью Шабан, которой приписали связь с полком "Азов".

К теме Как российские пропагандисты просчитались в истории с убийством дугиной: детальный разбор

А также указали, что она работала администратором спорткомплекса "Ильичевец" в Мариуполе. Это крытый спорткомплекс, на котором занимались футболисты Мариуполя. И еще в апреле 2022 года был уничтожен российскими оккупантами во время захвата города.

Следовательно, российские пропагандисты решили "расспросить" о Наталье Шабан у вице-президента футбольного клуба Мариуполь Андрея Санина.

"В последние дни ко мне пытаются прорваться представители руснявых СМИ. Я их всех посылаю вслед за их кораблем. Есть официальная позиция украинской власти по этому поводу, надо ее придерживаться. Не будем подыгрывать очередному бреду фашистской пропаганды", – прокомментировал эту ситуацию Андрей Санин.

Что известно о "гибели" дугиной

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался Land Cruiser Prado, принадлежащий дочери вдохновителя путина дарьи дугиной. Это произошло прямо посреди движения. Неизвестно, была ли она за рулем, и кто-то еще был в автомобиле.

На следующий день после взрыва авто дочери дугина "Национальная республиканская армия" опубликовала многозначное заявление, где взяла на себя ответственность за это убийство. И заявила об охоте на российских чиновников.

В то же время российские спецслужбы "убеждают", что Наталья Шабан якобы приехала в Россию из Мариуполя, поселилась в одном доме с дугиной. А после этого взорвала ее. После этого уехала в Эстонию.

В полку "Азов" заявили, что женщина, фотографию которой распространяют российские пропагандисты, не имеет никакого отношения к ним.

Многие вопросы вызвали похороны дугиной. Несмотря на мощный взрыв и последовавший за этим пожар, женщина была похоронена в открытом гробу. А на ее лице не было никаких следов ожогов. Сам дугин на похоронах вел себя довольно весело и много улыбался.

Смотрите видео о том, как россияне дважды оставили украинскую семью без дома